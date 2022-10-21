وطنية
تيار ولد الرشيد “يلغم” الاستقلال
لم يعد الاستقلاليون متحكمين في طريقة تدبير شؤون حزبهم، بسبب السرعة القياسية التي يقود بها ما يطلق عليه «تيار ولد الرشيد»، ترتيبات انعقاد المؤتمر 18 المؤجل، قصد التحكم في هياكله، وأجهزته المسيرة ورئاسته وقيادته، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». واستغرب الاستقلاليون صمت نزار بركة، الأمين العام، لماأكمل القراءة »
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