مجتمع
سيارة الرئيس قبل الإسعاف !
علمت “الصباح” أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمسكالة بإقليم الصويرة، انتفضوا ضد رئيس الجماعة وطالبوا بعقد دورة استثنائية، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا والخروقات، التي تفاقمت محليا. ووقع عشرة من أعضاء المجلس طلب عقد الدورة الاستثنائية، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، واضعين فيها نقطة أساسيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا