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مجتمع

سيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬قبل‭ ‬الإسعاف‮ ‬‭!‬

منذ دقيقتين
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬لمسكالة‭ ‬بإقليم‭ ‬الصويرة،‭ ‬انتفضوا‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬وطالبوا‭ ‬بعقد‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والخروقات،‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬محليا‭.‬ ووقع‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬تتوفر‭ “‬الصباح‭” ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬واضعين‭ ‬فيها‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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