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مجتمع

مستغلو‭ “‬الطاكسيات‭” ‬بمكناس‭ ‬ينتفضون‭ ‬

منذ دقيقتين
نظم‭ ‬مستغلو‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬بمكناس‭ ‬أخيرا،‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬بالساحة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالمدينة‭ ‬الجديدة‭ (‬حمرية‭)‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المئات،‭ ‬مرددين‭ ‬شعارات‭ ‬طالبوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬برحيل‭ ‬رئيسة‭ ‬القسم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بالمدينة،‭ ‬وتنديدا‭ ‬بعدم‭ ‬التطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للدورتين‭ ‬444‭ ‬و‭ ‬61‭ ‬الصادرتين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنظيم‭ ‬استغلال‭ ‬المأذونيات‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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