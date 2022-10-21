مجتمع
مستغلو “الطاكسيات” بمكناس ينتفضون
نظم مستغلو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمكناس أخيرا، وقفة احتجاجية بالساحة الإدارية بالمدينة الجديدة (حمرية)، شارك فيها المئات، مرددين شعارات طالبوا من خلالها برحيل رئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، وتنديدا بعدم التطبيق السليم للدورتين 444 و 61 الصادرتين عن وزارة الداخلية في إطار تنظيم استغلال المأذونيات التيأكمل القراءة »
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