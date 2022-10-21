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المهرجان الدولي للمخرجات بالرباط
أعلنت فرقتا “أكواريوم” و”أنفاس” عن تنظيم الدورة الأولى من المهرجان الدولي للنساء المخرجات “جسد”، بالرباط، في الفترة الممتدة بين 25 و30 أكتوبر الجاري. وأوضح المنظمون أن الفكرة الأصلية للمهرجان الذي يشهد مشاركة سبع دول هي المغرب وتونس ولبنان وإسبانيا وفرنسا والدنمارك ورومانيا، انطلقت من التساؤل حول وضعأكمل القراءة »
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