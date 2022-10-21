الرياضة
شكيليط: نجني ثمار عمل بنسلطان
المدرب المؤقت للمغرب الفاسي قال إن مصيره بيد المكتب المسير قال الإطار الوطني عبد الرحيم شكيليط، في حوار مع «الصباح»، إنه سعيد بتجربته مدربا للمغرب الفاسي، مؤكدا أن «الماص» يضم تركيبة بشرية جيدة بإمكانها احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في سبورة ترتيب فرق القسم الوطني الأول. وأضافأكمل القراءة »
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