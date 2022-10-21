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وطنية

أسواق الرساميل تروج لتمويلات بديلة

منذ 3 دقائق
المنظمة الدولية للأوراق المالية تختار مراكش لاحتضان اجتماعها السنوي 47 لتدارس سبل إنعاشها اختارت المنظمة الدولية للأوراق المالية مراكش لاحتضان اجتماعها السنوي 47، الذي يعقد لأول مرة حضوريا منذ الاجتماع السنوي الذي عقد بسيدني بأستراليا، خلال 2019، بسبب الأزمة الصحية. وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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