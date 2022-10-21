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“نتفليكس” تؤجل “هاري وميغان”

منذ 4 دقائق
Britain's Prince Harry, Duke of Sussex (R), and his wife Meghan, Duchess of Sussex attend the annual WellChild Awards in London on October 15, 2019. - WellChild is the national charity for seriously ill children and their families. The WellChild Awards celebrate the inspiring qualities of some of the country's seriously ill young people and the dedication of those who care for and support them. (Photo by TOBY MELVILLE / POOL / AFP)
قررت منصة “نتفليكس” تأجيل عرض المسلسل الوثائقي للأمير هاري وميغان ماركل حتى 2023، بعد الانتقادات التي تلقتها بشأن مسلسل  The Crown. وتخوف مسؤولون في المنصة، من رد الفعل الذي أعقب بث مقاطع من المسلسل الذي يتناول حياة الملكة، إذ شهد اعتداء عنيفا على الملك تشارلز الثالث وحكومته، واتهامه بالتآمر. ورغم أنأكمل القراءة »

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