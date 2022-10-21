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“نتفليكس” تؤجل “هاري وميغان”
قررت منصة “نتفليكس” تأجيل عرض المسلسل الوثائقي للأمير هاري وميغان ماركل حتى 2023، بعد الانتقادات التي تلقتها بشأن مسلسل The Crown. وتخوف مسؤولون في المنصة، من رد الفعل الذي أعقب بث مقاطع من المسلسل الذي يتناول حياة الملكة، إذ شهد اعتداء عنيفا على الملك تشارلز الثالث وحكومته، واتهامه بالتآمر. ورغم أنأكمل القراءة »
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