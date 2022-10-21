اذاعة وتلفزيون
أمينوكس في “رشيد شو”
حل الفنان أمينوكس ضيفا على حلقة من برنامج “رشيد شو” على القناة الثانية، التي تم تصويرها خلال الفترة الماضية. وبدأ أمينوكس في الترويج لحلقته الخاصة على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كما نشر صورة رفقة والدته، التي ستحل ضيفة معه. يشار إلى أن الفنان “أمينوكس” قدم عدة أعمالأكمل القراءة »
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