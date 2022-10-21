حوادث
5 سنوات لسارق أسلاك نحاسية بالجديدة
شريكه فارق الحياة متأثرا بصعقة كهربائية أثناء تنفيذ السرقة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 29 سنة يتحدر من سطات وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبلأكمل القراءة »
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