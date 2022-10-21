الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي أعلنت إدارة الجيش الملكي أنها وفرت تذاكر محدودة لأنصار الفريق من أجل متابعة مباراة شباب المحمدية، اليوم (الجمعة) بملعب البشير، لحساب الدورة السادسة من منافسات البطولة. وانطلقت عملية البيع، أمس (الخميس)، بمتجر المعمورة وملعب الهلال والقاعة المغطاة لخضر الرداد بتمارة. وحددت الأثمنة في 50 درهماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا