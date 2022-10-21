اذاعة وتلفزيون
“دقات قدر” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع الفيلم “دقات قدر”. ويحمل الفيلم، الذي عرض قبل سنوات بالقاعات السينمائية، إخراج محمد اليونسي، الذي تكلف بكتابة السيناريو أيضا. ويعرف الفيلم مشاركة مجموعة من الأسماء منها يسرا طارق وعبد الله شاكيري وعبدأكمل القراءة »
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