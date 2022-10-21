اذاعة وتلفزيون
“دوزيم” تفرج عن “بغيت حياتك”
العوفير وأقريو والصقلي يجتمعون من جديد لكشف مصائر متشابكة لنساء شرعت القناة الثانية “دوزيم”، في الإفراج عن برامجها الخاصة بالموسم التلفزيوني الجديد، وقررت أمس (الخميس)، بث أولى حلقات مسلسل بعنوان “بغيت حياتك”، تكلفت شركة نبيل عيوش بتنفيذ إنتاجه. ويعتبر المسلسل من أحدث أعمال المخرج شوقي العوفير وسامية اقريو ونوراأكمل القراءة »
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