الرياضة
الريال و”البارصا” وجوفنتوس تحيي “السوبر الأوربي”
مدير تنفيذي جديد قال إن الانطلاقة ستكون في 2024 ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن رؤساء ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس اتفقوا على إحياء بطولة “السوبر الأوربي” المثيرة للجدل، رغم امتناع الأندية الإنجليزية عن مواصلة الفكرة، بعد الغضب الذي طالها بعد الإعلان الأول عن البطولة، من قبل جماهيرها. وأوضحتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا