الرياضة
الاستئناف تخفض عقوبة “الكوديم”
قضت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النادي المكناسي، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراته أمام وداد قلعة السراغنة، لحساب الجولة الأولى من بطولة القسم الوطني هواة، مع تعديل جزء منه. وأعلنت لجنة الاستئناف أنها عدلت القرارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا