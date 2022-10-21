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الرياضة

الإصابات تلاحق الأسود

منذ 3 دقائق
لوزا يغادر الملعب مصابا و»فيفا» يحدد 10 نونبر لتقديم لائحة المنتخب مازالت الإصابات تلاحق لاعبي المنتخب الوطني قبل شهر واحد من انطلاق فعاليات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وبينما يترقب وليد الركراكي، الناخب الوطني، عودة الثنائي نايفأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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