fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 6 دقائق
المحيط‭ ‬يلتهم‭ ‬سكة‭ ‬للقطارات يوشك‭ ‬المحيط‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬التهام‭ ‬أحد‭ ‬أجمل‭ ‬خط‭ ‬قطارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬تأكل‭ ‬الشاطئ‭ ‬الملاصق،‭ ‬بفعل‭ ‬تأثير‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬كليمنتي‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬يتمدد‭ ‬المحيط‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭. ‬وأمام‭ ‬خط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬الذي‭ ‬يسلكه‭ ‬قطار‭ “‬باسيفيك‭ ‬سرفلاينر‭” ‬المعروف‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى