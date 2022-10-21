الصباح الفني
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المحيط يلتهم سكة للقطارات يوشك المحيط في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على التهام أحد أجمل خط قطارات في العالم، بسبب تأكل الشاطئ الملاصق، بفعل تأثير تغير المناخ. وفي مدينة سان كليمنتي الواقعة جنوب كاليفورنيا، يتمدد المحيط بشكل متواصل. وأمام خط السكك الحديدية الذي يسلكه قطار “باسيفيك سرفلاينر” المعروفأكمل القراءة »
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