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ثلاثة أسئلة: نصابون وجهلة
هناك إقبال كبير على الرقاة من قبل المغاربة، ما هو تفسير ذلك؟ المجتمع المغربي مجتمع مركب. فيه تعايش لتصورات ورؤى مختلفة، بل متناقضة أحيانا. فإذا كانت الحداثة هي نوع من العلاقة مع الطبيعة التي تبنى على المعرفة العلمية لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والصحية، والانتقال إلى مرحلةأكمل القراءة »
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