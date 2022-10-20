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ثلاثة أسئلة: نصابون‭ ‬وجهلة

منذ 22 ثانية
هناك‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرقاة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المغاربة،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تفسير‭ ‬ذلك؟ ‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬مجتمع‭ ‬مركب‭. ‬فيه‭ ‬تعايش‭ ‬لتصورات‭ ‬ورؤى‭ ‬مختلفة،‭ ‬بل‭ ‬متناقضة‭ ‬أحيانا‭. ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الحداثة‭ ‬هي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬التي‭ ‬تبنى‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للمشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية،‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭أكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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