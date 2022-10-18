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أقدم: اختلالات نفسية وعقلية
< في الحقيقة مرتكبو مثل هذه الجرائم غالبا ما يعانون من اختلالات نفسية وعقلية، وليست جرائم بالفطرة، ولهذا غالبا ما يحالون على الخبرة الطبية، ويبحث الطب النفسي في هذه الأسباب لتشخيص الأمراض التي يعانيها المجرم، والتي كانت سببا في ارتكاب أفعاله، لأننا نكون أمام جرائم خطيرة لاأكمل القراءة »
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