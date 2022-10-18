ملف الصباح
طالب متيم يقتل معشوقته طعنا بسكين
ظل يتحرش بها سنتين ويهددها بنشر صور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي تتشابه جرائم ما يسمى “الغيرة والحب” وسط فئة عريضة من الشباب من الجنسين بعدة نقاط وسيناريوهات، غالبا ما تنتهي بمقتل العنصر النسوي، كما أن معظم هذه الجرائم إن لم نقل جميعها تتم بسابق الإصرار والترصدأكمل القراءة »
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