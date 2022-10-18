fbpx
ملف الصباح

طالب متيم يقتل معشوقته طعنا بسكين

منذ دقيقة واحدة
ظل يتحرش بها سنتين ويهددها بنشر صور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي تتشابه جرائم ما يسمى “الغيرة والحب” وسط فئة عريضة من الشباب من الجنسين بعدة نقاط وسيناريوهات، غالبا ما تنتهي بمقتل العنصر النسوي، كما أن معظم هذه الجرائم إن لم نقل جميعها تتم بسابق الإصرار والترصدأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى