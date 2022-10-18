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جرائم العشاق… ومن الحب ماقتل

منذ 20 ثانية
جناة اختاروا إنهاء حياة محبوباتهم بسبب الغيرة أو الفراق “ومن الحب ما قتل”، هو عنوان لجرائم ارتكبها أشخاص بدافع العشق والحب المرضي لضحاياهم، ولسان حالهم إما الاستمرار في تلك العلاقة أو الموت. الجرائم التي اختار فيها العشاق إنهاء حياة معشوقيهم كثيرة، وتثير العديد من التساؤلات، هل الأمرأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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