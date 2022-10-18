حوادث
دور السنديك في مسطرة التصفية
المسير المحكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية له أن يطلب من المحكمة أن ترفعه عنه (4/4) لا مراء في أن القوانين هي مرآة المجتمع ومقياس حضارة ورقي أي دولة كيفما كان نوعها، وبقدر ما تكون هذه القوانين متقدمة ومتطورة بقدر ما تحقق غايات وأهداف وطموحات شعوبها وهذا ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا