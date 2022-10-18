حوادث
تخفيض عقوبة شبكة الذبيحة السرية بفاس
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، الأحكام الابتدائية في حق أغلب أفراد شبكة الذبيحة السرية المشكلة من 46 متهما 10 منهم تخلفوا عن جلسات محاكمتهم استئنافيا وحوكموا غيابيا، عكس 18 متهما مدانين بعقوبات سالبة للحرية يقضونها بسجن بوركايز، بمن فيهم نائب لرئيس مقاطعة وشقيقه. وخفضت عقوبة النائبأكمل القراءة »
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