حوادث
مواجهة عنيفة بين “بزناسة” والدرك
أبدوا مقاومة شرسة بمهاجمة الدركيين بالسيوف لتفادي الاعتقال شهدت جماعة مليلة في إقليم بنسليمان، أخيرا، اندلاع مواجهات عنيفة بين عصابة مخدرات خطيرة وعناصر الدرك الملكي أثناء القيام بعملية إيقاف سيارة كان يقودها بارون كوكايين برفقة مساعديه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الواقعة حدثت، إثر شروع عناصر الدرك الملكيأكمل القراءة »
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