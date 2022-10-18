حوادث
قرن لعصابة الاختطاف و”الحريك”
تستدرج الراغبين وتحتجزهم وتسلب منهم أموالهم باستعمال أسلحة بيضاء لم يكن أعضاء عصابة إجرامية خطيرة يعتقدون أن تكشف المصالح الأمنية أمرهم وتنهي مغامراتهم بهذه السرعة، بعد أن تمكنوا من النصب على عدد كبير من الراغبين في الهجرة سرا إلى الخارج، واستدرجوا أغلبهم إلى طنجة ليقوموا باحتجازهم وسلبأكمل القراءة »
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