حوادث
4 سنوات لـ”فراقشي”
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي بالمحكمة ذاتها، القاضي بمؤاخذة شخص أربعيني لارتكابه جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة بالتعدد والليل والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتشير تفاصيل الواقعة، إلىأكمل القراءة »
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