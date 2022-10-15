وطنية
بنموسى: التلاميذ لا يتقنون الحساب
الوزير قال إن نسبة كبيرة منهم تفضل الشغل على المدرسة تعاني المدرسة المغربية مشاكل كثيرة معقدة، أهمها ضعف مستوى التلاميذ في مجال التعلم، وهو ما كشفه تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ودراسة حديثة أنجزت أخيرا، ما دفع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أكمل القراءة »
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