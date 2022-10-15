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الصباح الفني

عمر‭ ‬السيد‭… ‬العراب‭ ‬الصبور

منذ 3 دقائق
عمر‭ ‬السيد‭ ‬بالمصحة‭ (‬خاص‭)‬
تصدر‭ ‬الفنان‭ ‬عمر‭ ‬السيد‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬نودعه،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يدري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬بإحدى‭ ‬مصحات‭ ‬البيضاء‭.‬ عراب‭ ‬الغيوان‭ ‬الصبور‭ ‬والكتوم،‭ ‬ظل‭ ‬يداري‭ ‬آلامه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بمشاكل‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬بسبب‭ “‬عرق‭ ‬النسا‭”. ‬حتى‭ ‬خبر‭ ‬إجرائه‭ ‬العملية‭ ‬آثر‭ ‬أن‭ ‬يكتمه،‭ ‬وهو‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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