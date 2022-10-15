الصباح الفني
عمر السيد… العراب الصبور
تصدر الفنان عمر السيد واجهة الأحداث خلال الأسبوع الذي نودعه، من حيث لا يدري، بعد أن أجرى عملية جراحية بإحدى مصحات البيضاء. عراب الغيوان الصبور والكتوم، ظل يداري آلامه منذ سنوات، بعد إصابته بمشاكل في الظهر بسبب “عرق النسا”. حتى خبر إجرائه العملية آثر أن يكتمه، وهوأكمل القراءة »
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