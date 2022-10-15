حوادث
“خروقات محتملة” بدار المحامي بتطوان
النيابة العامة أصدرت تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط لمباشرة البحث علمت “الصباح” أن تحقيقا قضائيا تم فتحه بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط في “خروقات محتملة” قد تكون شابت مشروع دار المحامي بتطوان. وحسب المعطيات التي توصلت بها “الصباح”، فإن شكاية تم توجيهها إلىأكمل القراءة »
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