اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تكشف تفاصيل “دبي بلينغ”
طرحت منصة “نتفليكس” الإعلان الرسمي لمسلسل جديد من برنامج تلفزيون الواقع بعنوان “دبي Bling «، مؤكدة انطلاق عرضه 27 أكتوبر الجاري. وتدور أحداث حلقات المسلسل، حول رحلة مشوقة للحياة اليومية لمجموعة من الأصدقاء، يتحلون بالجرأة والطموح ويعيشون في مدينة دبي الساحرة، والتي كان لها دور بالغ الأهميةأكمل القراءة »
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