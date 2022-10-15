الصباح الفني
ماحي يذرف “دموع الماء”
اختار الزجال عبد الكريم ماحي عنوان “دموع الماء” لإصداره الزجلي الجديد، الذي تم إنجاز لوحة غلافه الفنان مصطفى بن دحمان. ويعد ديوان “دموع الماء” رابع إصدار للزجال ماحي، بعد دواوينه الثلاثة التي اختار عناوينها بدقة متناهية، وهي: “لحماق تسطا” سنة 2005، و”اتحتحيت السؤال” سنة 2015، و”شكونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا