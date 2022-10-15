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الصباح الفني

ماحي‭ ‬يذرف‭ “‬دموع‭ ‬الماء‭”‬

منذ 19 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭ (‬خاص‭)‬
اختار‭ ‬الزجال‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬ماحي‭ ‬عنوان‭ “‬دموع‭ ‬الماء‭” ‬لإصداره‭ ‬الزجلي‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬لوحة‭ ‬غلافه‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬دحمان‭. ‬ ويعد‭ ‬ديوان‭ “‬دموع‭ ‬الماء‭” ‬رابع‭ ‬إصدار‭ ‬للزجال‭ ‬ماحي،‭ ‬بعد‭ ‬دواوينه‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬اختار‭ ‬عناوينها‭ ‬بدقة‭ ‬متناهية،‭ ‬وهي‭: “‬لحماق‭ ‬تسطا‭” ‬سنة‭ ‬2005،‭ ‬و‭”‬اتحتحيت‭ ‬السؤال‭” ‬سنة‭ ‬2015،‭ ‬و‭”‬شكون‭أكمل القراءة »

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