اذاعة وتلفزيون
تكريمات وتبار في سيدي عثمان
احتفاء سينمائي بالصعري في التظاهرة التي تحمل شعار “سينما القرب” تختتم، مساء اليوم (السبت)، بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالبيضاء، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية، بالإعلان وعرض الفيلم المتوج بالجائزة الكبرى التي تحمل اسم الراحل أحمد الصعري. كما سيتم تقديم وعرض الأفلام المتوجة بجائزتي لجنةأكمل القراءة »
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