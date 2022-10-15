اذاعة وتلفزيون
النفالي يستقيل من الهيأة العربية للمسرح
علمت “الصباح” أن حسن النفالي، قدم، أخيرا، استقالته من الهيأة العربية للمسرح. وعلل النفالي قراره، في رسالة توضيحية، حسب المعلومات المتوفرة، بالضغوطات النفسية والبشرية التي تعرض لها خلال أدائه لمهامه في لجنة المهرجانات. وبدأ النفالي، مسيرته المسرحية ضمن مسرح الهواة، وحصل سنة 1975 على التنويه به ممثلاأكمل القراءة »
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