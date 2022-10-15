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الصباح الفني

البهاوي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬‭”‬فيفا‭ ‬للمشجعين‭”‬

منذ 7 دقائق
زهير بهاوي  (خاص)
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬المغني‭ ‬زهير‭ ‬البهاوي،‭ ‬انضم‭ ‬للائحة‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬سيحييون‭ ‬سهرات‭ ‬مهرجان‭ “‬فيفــــا‭ ‬للمشجعـــين‭” ‬فـــي‭ ‬قطر‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬فإن‭ ‬البهاوي‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬المهرجان،‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إحدى‭ ‬الفقرات‭ ‬الغنائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتظاهرة‭ ‬الفنية‭  ‬والتي‭ ‬من‭  ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعالياتعا‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭.‬أكمل القراءة »

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