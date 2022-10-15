الصباح الفني
البهاوي في مهرجان ”فيفا للمشجعين”
علمت “الصباح” أن المغني زهير البهاوي، انضم للائحة الفنانين الذين سيحييون سهرات مهرجان “فيفــــا للمشجعـــين” فـــي قطر. وحسب المعلومات فإن البهاوي اتفق مع المشرفين على المهرجان، على تقديم إحدى الفقرات الغنائية الخاصة بالتظاهرة الفنية والتي من المنتظر أن تنطلق فعالياتعا مباشرة بعد انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022.أكمل القراءة »
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