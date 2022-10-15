الرياضة
رسالة رياضية: مدربون
كونت الجامعة عددا كبيرا من المدربين في السنوات الأخيرة، وسلمتهم شهادات ودبلومات، لكن هل تستفيد منهم الكرة الوطنية؟ فباستثناء أربعة مدربين أو خمسة، فإن أغلب الأطر الذين تكونوا في إطار البرنامج الحالي للجامعة لم يصلوا إلى مرحلة الفوز بالألقاب. ويمكن القول إن المدربين المتوجين استفادوا من تكوينأكمل القراءة »
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