وطنية
زيادة صاروخية في أسعار المحروقات
لتر الغازوال سيتجاوز 16 درهما والبنزين 15 مع نهاية الأسبوع الجاري عرفت أسعار النفط زيادات في الأسواق الدولية، متأثرة بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيب»، بخفض إنتاجها بناقص مليوني برميل في اليوم. وأفادت مصادر مهنية أن أسعار المحروقات في محطات الوقود ستعرف، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري،أكمل القراءة »
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