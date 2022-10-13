رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع إيووت إيرغانغ، نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمجلس الأعلى للحسابات، على رأس وفد من المحكمة، تندرج في إطار التعاون ضمن برنامج شراكة 2.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز العلاقات التي تربط المؤسسة التشريعية بالمجلس الأعلى للحسابات.

وأبرز البلاغ أن الطالبي العلمي استعرض بهذه المناسبة التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور 2011 والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان، خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية.

من جهته، بسط إيووت إيرغانغ والوفد المرافق له، مهام واختصاصات محكمة التدقيق وعلاقتها بمجلس النواب في هولندا، وكذا علاقات التعاون والشراكة التي تربطها بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية منذ سنة 2016.

وشكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة ذات صلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.