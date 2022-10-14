الصباح الثـــــــقافـي
العروسي و”رجل حياتي”
وصفت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي زوجها ب”رجل حياتها” تعبيرا منها عن مكانته بالنسبة إليها بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده. ونشرت العروسي صورة رفقة زوجها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كما أرفقتها بتعليق جاء فيه “عيد ميلاد سعيد، الرجل العظيم، رجل حياتي، أحبك”. وتلقت العروسي كثيرا من التهاني منأكمل القراءة »
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