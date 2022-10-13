وطنية
المغاربة أنفقوا 110 ملايير على الخمور
إعادة فتح الحانات والسياسة التجارية رفعتا مبيعات شركة مشروبات المغرب بـ 9.8 في المائة أبانت النتائج التي كشفت عنها شركة مشروبات المغرب، أن مبيعاتها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، سجلت زيادة بنسبة 9.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل إلى مليار وأكمل القراءة »
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