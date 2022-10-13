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أســــــرة

ضعف تركيز الطفل… التحدي

منذ 8 دقائق
يجد كثير من الآباء صعوبة في التعامل مع أبنائهم، الذين يعانون ضعف التركيز، الأمر الذي يعتبر تحديا كبيرا يتطلب اتباع عدة نصائح، من أجل مساعدته على تجاوز الوضع. ويقدم المختصون في التربية مجموعة من النصائح لتفادي ضعف التركيز وتقوية ذاكرة الطفل، الأمر الذي سينعكس إيجابا عليه وسيكونأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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