أســــــرة
كره المدرسة… هاجس الآباء
علوي أمراني قال إنه لا ينبغي اعتبار ذلك حالة عابرة يعتبر كره الطفل الذهاب للمدرسة من بين الصعوبات التي يواجهها بعض الآباء في مراحل مختلفة من السنة الدراسية، إذ يبدون رفضهم التوجه إليها، الأمر الذي يفهم على أساس أنه مجرد “فشوش” منهم. وأكد مهدي علوي أمراني، مختصأكمل القراءة »
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