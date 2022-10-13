fbpx
منبر

شباب‭ ‬فاس‭… ‬الهجرة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الحياة

منذ 14 دقيقة
نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬اعتبروا‭ ‬الهجرة‭ ‬حلا‭ ‬للانعتاق‭ ‬من‭ ‬الضياع‭                          (‬أرشيف‭)‬
الشمال‭ ‬والغرب‭ ‬والبيضاء‭ ‬وجهاتهم‭ ‬وبعضهم‭ ‬يغامر‭ ‬بالهجرة‭ ‬سرا‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الانعتاق‭ ‬من‭ ‬البطالة لا‭ ‬تطيق‭ ‬فئة‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬فاس‭ ‬العيش‭ ‬فيها‭ ‬لتدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬وانسداد‭ ‬الآفاق‭ ‬وانحسار‭ ‬فرص‭ ‬الشغل،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬عشرات‭ ‬المعامل‭ ‬وتوالي‭ ‬النكبات‭ ‬والأزمات‭ ‬بعد‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬ويلجأ‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى