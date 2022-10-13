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شباب فاس… الهجرة بحثا عن الحياة
الشمال والغرب والبيضاء وجهاتهم وبعضهم يغامر بالهجرة سرا أملا في الانعتاق من البطالة لا تطيق فئة عريضة من شباب فاس العيش فيها لتدهور الأوضاع وانسداد الآفاق وانحسار فرص الشغل، بعد إغلاق عشرات المعامل وتوالي النكبات والأزمات بعد تسعينات القرن الماضي. ويلجأ كثير منهم إلى الهجرة في اتجاهأكمل القراءة »
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