الرياضة
الصهد وسيلا يستنفران السوالم
يخضع طاقم شباب السوالم اللاعبين مصطفى الصهد وجبريل سيلا، لفترة علاج مكثفة، من أجل الاستفادة من فترة التوقف الحالية، والعودة السريعة لخوض المباريات. ويعد الصهد وسيلا من الركائز الأساسية لزكرياء عبوب، إذ أشركهما في جميع المباريات السابقة، وساهما في تحقيق ثلاثة انتصارات خارج الميدان، وتعادل أمام أولمبيكأكمل القراءة »
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