الرياضة
برشيد يستنجد بجمهوره
أعلن يوسفية برشيد عن انطلاق بطائق الاشتراك الخاصة بالمنصة الشرفية بالملعب البلدي، كما ستتم برمجة اشتراكات بخصوص المنصة الجانبية في وقت لاحق. وأشار بلاغ يوسفية برشيد إلى أن بطائق الاشتراك الخاصة بالمنصة الشرفية، حدد لها مبلغ 600 درهم، إذ سيتم العمل بها خلال مباراة نهضة الزمامرة، فيأكمل القراءة »
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