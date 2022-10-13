الرياضة
عصبة الهواة تنبه الأندية واللاعبين
طالبت بإعداد سجل فردي حول عقوبات كل لاعب وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة رسالة تنبيه إلى الفرق المنضوية تحت لوائها. وجاء في هذه المراسلة أن العصبة الوطنية للهواة تطالب الأندية بضرورة التوفر على سجل فردي لكل لاعب، يرصد مساره التأديبي والتطورات التي قد يعرفها، عقب كلأكمل القراءة »
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