اذاعة وتلفزيون
عيوش يكتسح مهرجان “حيفا”
برمجة أفلام أغلبها من إخراجه أو إنتاجه اكتسح المخرج والمنتج نبيل عيوش، مهرجان حيفا السينمائي الدولي في دورته 38، والذي ستستمر فعالياته إلى غاية الاثنين المقبل. وقررت إدارة المهرجان عرض 7 أفلام مغربية، 5 منها تحمل توقيع عيوش، سواء في الإخراج أو الإنتاج، ويتعلق الأمر بـ”القفطان الأزرق”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا