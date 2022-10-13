الرياضة
تمرد ببركان
لاعبون يرفضون بنشيخة والمدرب يوقف التداريب والرئيس يتوعد المتخاذلين اضطر نهضة بركان إلى إلغاء الحصة الإعدادية، التي كان مقررا خوضها، صباح أمس (الثلاثاء) بأكاديمية الفريق بالسعيدية، بسبب خلاف بين المدرب عبد الحق بنشيخة وبعض اللاعبين. وعلمت “الصباح” أن بنعبد الله عقد اجتماعات مع المدرب بنشيخة واللاعبين، كلأكمل القراءة »
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