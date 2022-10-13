الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي استأنف حميد أحداد، لاعب الوداد الرياضي، تداريبه مع المجموعة، بعد تعافيه تدريجيا من الإصابة التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية. وشارك أحداد، أول أمس (الثلاثاء)، خلال الحصة التدريبية التي أشرف عليها الحسين عموتة، استعدادا لمباراة العودة أمام ريفرز النجيري، لحساب إياب الدور المؤهل لدورأكمل القراءة »
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