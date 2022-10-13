وطنية
فلسطيني يصفع نظام العسكر الجزائري
صفع الفلسطيني محمد زياد الجعبري، النظام العسكري الجزائري أثناء حديثه في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن ملف الصحراء المغربية. وقال المتحدث نفسه، إن النظام الجزائري لا يحق له ” سرقة” رمزية القضية الفلسطينية، لتقديم دعم لميليشيات البوليساريو، واستغلال هذا الملف لتحقيق أجندة غير بريئة.أكمل القراءة »
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