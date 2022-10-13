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وطنية

فلسطيني‭ ‬يصفع‭ ‬نظام‭ ‬العسكر‭ ‬الجزائري

منذ دقيقتين
صفع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬زياد‭ ‬الجعبري،‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬الجزائري‭ ‬أثناء‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬نفسه،‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ” ‬سرقة‭” ‬رمزية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لتقديم‭ ‬دعم‭ ‬لميليشيات‭ ‬البوليساريو،‭ ‬واستغلال‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لتحقيق‭ ‬أجندة‭ ‬غير‭ ‬بريئة‭.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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