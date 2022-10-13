الرياضة
زلزال بباريس
إعلان مبابي والمدرب والمدير الرياضي رغبتهم في الرحيل فجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، وجريدة “لوباريزيان» الفرنسية، قنبلة مدوية داخل نادي باريس سان جيرمان، بتأكيدهما على رغبة الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الرحيل، في يناير المقبل، بسبب ما اعتبره “احتيالا» عليه من قبل النادي. وأوضحت الصحيفتان أن مبابي أبلغأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا