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الرياضة

الكزاز حكما للزمالك وفلامبو

منذ 3 دقائق
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» الحكم سمير الكزاز لقيادة مباراة الزمالك المصري وفلامبو البوروندي، غدا (الجمعة)، بملعب برج العرب في الإسكندرية، لحساب إياب الدور المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وسيتولى الكزاز قيادة المباراة، بمساعدة حمزة الناصيري وزكرياء برينسي وجلال جيد، حكما رابعا.أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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