الرياضة
الكزاز حكما للزمالك وفلامبو
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» الحكم سمير الكزاز لقيادة مباراة الزمالك المصري وفلامبو البوروندي، غدا (الجمعة)، بملعب برج العرب في الإسكندرية، لحساب إياب الدور المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وسيتولى الكزاز قيادة المباراة، بمساعدة حمزة الناصيري وزكرياء برينسي وجلال جيد، حكما رابعا.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا